Bloomberg: Турция выдвинула условия для назначения Рютте генсеком НАТО

Турция хочет получить от главы правительства Нидерландов Марка Рютте, который считается наиболее вероятным кандидатом на должность нового генерального секретаря НАТО, заверений в беспристрастности, прежде чем одобрить его назначение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, Анкара хочет убедиться, что Рютте или любой другой будущий генсек НАТО не будет предвзятым в отношении европейских членов альянса и не будет подыгрывать Греции и Кипру, с которыми у Турции напряженные отношения.

Также турецкая сторона хочет, чтобы будущий генсек позволил ей присоединиться к партнерским программам НАТО с ЕС и гарантировал, что между союзниками в Альянсе не будет ограничений на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Собеседники Bloomberg говорят, что Анкара в принципе благосклонно относится к Рютте как будущему генсеку НАТО. Но он пока не получил перечень турецких требований.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2023 года, и решение о его преемнике должны единогласно принять все члены НАТО. По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность.

Кроме Рютте, заинтересованность в должности генсека НАТО выражали министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.