Глава МИД Эстонии: Есть 3-4 года на подготовку, прежде чем Россия испытает НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил в среду, что НАТО имеет около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать Альянс.

Об этом Тсахкна сказал на пресс-конференции во время визита в Варшаву, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Эстония не рассматривает Россию как немедленную угрозу для себя и других стран Балтии, Литвы и Латвии, потому что сейчас Москва занята полномасштабным вторжением в Украину.

"Но мы должны понимать, что российская военная машина запущена на полную мощность, производственные возможности и менталитет также, потому что Путин контролирует сейчас все", – сказал он.

Тсахкна подчеркнул, что, по оценкам эстонского правительства, России может потребоваться "три-четыре года", чтобы подготовить "тест для НАТО". Эстония, Литва и Латвия считаются одними из наиболее вероятных целей, если Россия однажды решит рискнуть напасть на военный альянс.

Тсахкна и глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнули важность сохранения сильной поддержки Украины.

В Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.