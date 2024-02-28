Германия примет мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проведет двусторонние и трехсторонние переговоры со своими армянским и азербайджанским коллегами в среду и четверг в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Германия сейчас возглавляет очередную попытку примирения двух государств. МИД страны заявил, что Германия и Европа "готовы сделать все возможное" для поддержки мирного соглашения.

Переговоры между Бербок, министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоятся за закрытыми дверями.

Привлечение Берлина к переговорам началось еще в ноябре, когда Бербок посетила обе страны с предложением поддержать их мирные переговоры.

После предложения Бербок канцлер Олаф Шольц организовал короткую трехстороннюю встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности две недели назад, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обе стороны согласились "решить существующие разногласия... исключительно мирным путем и без применения силы", – заявил впоследствии представитель немецкого правительства.

Как известно, несмотря на возвращение Азербайджаном полного контроля над ранее оккупированным Карабахом, в регионе до сих пор продолжаются спорадические боевые действия. Время от времени Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными.

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