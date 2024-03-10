Эрдоган: Турция твердо поддерживает лидеров ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "твердо поддерживает" палестинскую террористическую группировку ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"Никто не может заставить нас квалифицировать ХАМАС как террористическую организацию. Турция – страна, которая открыто говорит с лидерами ХАМАСа и твердо поддерживает их", – сказал он в своей речи в Стамбуле.

Эрдоган является одним из самых острых критиков Израиля с начала войны в Газе, которая началась после нападения ХАМАС на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Президент Турции в частности назвал Израиль "террористическим государством" и обвинил его в проведении "геноцида" в Газе.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что предложит парламенту страны признать Палестинское государство.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

В начале февраля глава британского МИД заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинцами относительно решения о создании двух государств.

В то же время британский премьер Риши Сунак опроверг изменение позиции Лондона по признанию независимости Палестинского государства после заявлений министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, что это может произойти до перемирия на Ближнем Востоке.