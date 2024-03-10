Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, ситуация в РФ может измениться под влиянием событий захватнической войны, которую Россия ведет против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Elta, которое приводит Delfi.

Глава МИД Украины ответил на вопрос, есть ли еще надежда, что российское общество может стать тем фактором "Х", который принесет изменения в РФ, когда полномасштабная война продолжается уже более двух лет.

"Российское общество иногда называют обществом рабов – они покорно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть российское общество рабами неуместно", – считает Кулеба.

По его словам, по крайней мере на сегодня он не видит никакого фактора "Х", обратив внимание на то, что россияне "проглотили" смерть оппозиционера Алексея Навального.

"Но это может измениться, если изменится ситуация на фронте и внутри России. Впрочем, для того, чтобы Украина изменила ситуацию, нам нужно оружие", – отметил Кулеба.

Недавно сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что причины смерти российского оппозиционера Алексея Навального должно установить международное расследование.

По данным СМИ, страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.