Ереван признает, что села, которые требует вернуть Баку, не входят в территорию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что села, контроль над которыми требует вернуть Баку, не входят в законную армянскую территорию.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Пашинян сказал, что четыре населенных пункта, над которыми Баку требует вернуть контроль Азербайджана – Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы – не входят в территорию Армении.

"На территории Армении никогда не было населенных пунктов с такими названиями", – сказал премьер.

Де-факто эти села были под контролем Армении с 90-х годов, когда туда зашли армянские войска. Через них проходит в том числе дорога в Грузию и газопровод.

Пашинян сказал, что приоритетом для Еревана остается заключение мирного соглашения с Азербайджаном, демаркация границ на основе Алматинской декларации 1991 года и решение вопроса с коммуникациями.

"В ближайшем будущем нам нужно будет предпринять шаги, чтобы когда, например, наши коммуникации пролегают за пределами нашей границы, они были в тех районах перестроены и чтобы все армянские коммуникации пролегали через законную территорию Армении", – сказал премьер.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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