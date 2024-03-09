Швейцария дала зеленый свет переговорам с ЕС по обновлению отношений

Швейцарское правительство утвердило новый переговорный мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом после отказа от переговоров о соглашении в 2021 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Швейцария заявила, что неограниченный доступ к рынку ЕС является краеугольным камнем плана, который имеет целью обновить существующие соглашения с единым рынком и заключить новые отраслевые соглашения в таких сферах, как электроэнергетика и безопасность пищевых продуктов.

"Переговоры по пакету соглашений направлены на стабилизацию и дальнейшее развитие двусторонних отношений между Швейцарией и Евросоюзом", – говорится в заявлении правительства.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис на пресс-конференции выразил надежду, что переговоры могут начаться уже в этом месяце, и что его правительство стремится к "справедливому" результату.

По его словам, качество соглашения не будет принесено в жертву скорости.

Прежде чем согласовать мандат на переговоры, Швейцария провела процесс консультаций с мощными группами интересов, в частности ее кантонами, поэтому любое соглашение с Брюсселем еще может столкнуться с остановкой референдума.

Кассис указал, что "явное большинство" заинтересованных сторон поддерживает переговоры с Брюсселем, но отметил, что большинство предложений, поданных для усиления или уточнения мандата, касались электроэнергетики, международных железнодорожных перевозок, иммиграции и защиты зарплаты.

"Чем больше мы достигнем наших целей с ЕС, тем меньше нам придется менять на внутриполитическом фронте", – отметил он.

Ранее в ЕС сообщали, что Швейцария намерена возобновить переговоры с Евросоюзом о новом соглашении, которое должно обновить ряд договоров о двусторонних отношениях.

Геополитическая напряженность и война РФ против Украины, уже подталкивают традиционно нейтральных швейцарцев к отходу от чрезмерно изоляционистской позиции. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России и движется к тому, чтобы признать ХАМАС террористической организацией.

Недавно также Швейцария решила отменить паспортный контроль в аэропортах для тех, кто прибывает из Болгарии и Румынии или выезжает в эти страны, после решения Совета Евросоюза об их частичном присоединении к Шенгенской зоне.