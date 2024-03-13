Премьер Финляндии: Россия готовится к длительной войне с Западом

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в Европарламенте предостерег о потенциальной опасности нападения со стороны России в ближайшие годы и призвал европейские государства объединиться, чтобы не допустить этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

По словам Орпо, Россия, "очевидно, готовится к длительному конфликту с Западом и представляет постоянную и экзистенциальную военную угрозу для Европы".

"Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха (в Украине. – Ред.)", – сказал финский премьер евродепутатам.

Он, однако, отметил, что военные возможности РФ ограничены, а каждый евро на поддержку Украины – это "низкая цена по сравнению с альтернативными затратами, если Россия победит".

Орпо добавил, что Россия хоть и не является "непобедимой", но для Европы "самоудовлетворение больше не является вариантом" и она должна усилить свою обороноспособность и безопасность границ.

"Мы можем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые возможности, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую волю", – добавил премьер Финляндии.

Ряд европейских стран НАТО в последние недели предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

В то же время разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".