Оппозиция готовит новый протест против правительства Фицо из-за реформы общественного вещателя

Словацкая оппозиция созывает большую акцию протеста в Братиславе, главным поводом для которой на этот раз является запланированная реформа общественного вещателя, в которой видят попытку взять его под политический контроль.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Оппозиционные словацкие партии "Прогрессивная Словакия" и "Свобода и солидарность" (SaS) пригласили несогласных с политикой правительства Фицо граждан выйти вечером в пятницу в центр Братиславы и высказаться против проекта реформы общественного вещателя RTVS.

"Правительство анонсировало "лобовую" атаку на RTVS... Они уже взяли под контроль верхушку разведывательного ведомства и полиции, отменили специальную прокуратуру и угрожают Конституционному суду. Они позорят нас за рубежом и ставят под угрозу миллиардные средства из фондов ЕС. Вместе мы должны показать, что демократия в Словакии будет защищать себя", – заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка в приглашении на митинг.

Акция станет возобновлением антиправительственных протестов после многонедельной паузы, когда главный повод возмущения на тот момент – по реформе уголовного кодекса – оказался на рассмотрении в суде по инициативе оппозиции и президента. Протесты приостановили, чтобы не создавать впечатление давления на суд.

В то же время, в Братиславе периодически проходили меньшие акции общественных инициатив. Так, во вторник сотни людей протестовали против пророссийской внешней политики правительства Фицо.