СМИ: Германия закажет у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus

Правительство Германии начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER у Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild, не указывая свои источники.

По информации издания, эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе и происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет.

Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 млрд евро, говорится в материале.

Как указывает издание, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но процесс закупки JASSM затянулся.

По данным Bild, официальный контракт на закупку ожидают осенью этого года.

Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.

Как сообщалось, публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге относительно потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием о выдаче тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.