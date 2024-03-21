Литва настаивает на санкциях против "Росатома", российского СПГ и алюминия

Президент Гитанас Науседа уверяет, что хочет, чтобы в четырнадцатый пакет санкций против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал по прибытии на саммит ЕС.

Науседа подчеркнул, что санкционная политика должна продолжаться несмотря на то, насколько успешной она показала себя до сих пор.

"Даже если эффект санкций был ниже наших ожиданий, мы должны продолжать и мы должны ввести больше секторальных санкций, потому что они наиболее эффективны", – заявил он.

Также, по его словам, ЕС должен продолжать борьбу с обходом санкций.

"Это становится большой проблемой и мы видим, что многие третьи страны, к сожалению, прилагаются к такому обходу санкций. Мы должны это заблокировать", – отметил он.

Кроме того, отметил литовский президент, российское зерно стало реальной проблемой, не только экономической, но и политической.

"Традиционно мы хотим "Росатом", мы хотим СПГ (сжиженный природный газ), мы хотим алюминий и еще больше банков. Я знаю, что некоторые вопросы атомной энергетики, и у меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Франции во время моего последнего визита в Париж, являются проблематичными. Они к этому пока не готовы, но наша задача – продвигать вперед", – сказал Науседа.

Напомним, министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси – это должно стать первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.