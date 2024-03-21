Почему премьер Ирландии объявил об отставке и какие это будет иметь последствия

Премьер-министр Ирландии и председатель партии "Финэ Гэл" Лео Варадкар объявил о своей отставке.

Отставка Варадкара и с правительственной, и с партийной должностей может иметь немалые последствия для Ирландии. Но, также и повлиять на поддержку Украины, идет речь в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Отставка, шокировавшая Ирландию: какие последствия будет иметь уход из политики премьера Варадкара. Далее – краткое ее изложение.

Для Лео Варадкара нынешнее премьерство стало вторым. Что же помешало ему остаться на этом посту до конца двухлетнего срока?

В своем эмоциональном заявлении – заметим, произнесенном вскоре после возвращения из США и встречи с Джо Байденом, – Варадкар прямо не назвал причин отставки.

Он лишь вскользь упомянул, что они "являются личными и политическими, но прежде всего политическими".

Одна из этих причин лежит на поверхности – провальный референдум, на котором ирландцев просили поддержать изъятие "сексистских" упоминаний из Конституции о роли семьи и женщины в обществе.

Ответ "нет" на них дали около 70% принявших участие в голосовании.

Получить такой результат в год местных выборов и выборов в Европарламент, за которыми должны были бы последовать очередные парламентские, – крайне тревожный сигнал.

Так что можно предположить, что неудачная инициатива правительства Варадкара по референдуму стала поводом для его объявления об отставке. Но, конечно, не только она.

Нынешняя коалиция в Ирландии так и не смогла справиться с двумя насущными и в чем-то взаимосвязанными проблемами – нехваткой жилья и миграцией. В прошлом году в ирландских городах несколько раз поджигали гостиницы для временного расселения беженцев.

А однажды антимигрантский сентимент вылился в ультраправый насильственный протест в Дублине после нападения с ножом в школе (когда в соцсетях написали, что подозреваемый был выходцем из Алжира).

Миграционная проблема связана и с украинцами, которые бегут от войны.

Каковы же личные причины отставки Варадкара, которые он вскользь упомянул в речи, можно только догадываться.

Ирландские СМИ выдвигают различные теории. Возможно, он просто устал от напряженной работы.

Свою роль могло сыграть банальное соображение безопасности: Варадкар, как и другие члены правительства и парламента, получали угрозы расправы и были вынуждены усилить госохрану.

Есть даже версия, что Варадкар рассчитывает начать работу в ЕС после выборов в Европарламент в июне – хотя никакой конкретики здесь нет.

Варадкар остается главой правительства Ирландии до избрания нового лидера партии "Финэ Гэл". А произойдет это уже очень скоро: 6 апреля должен состояться ежегодный съезд партии, за день до которого завершится голосование за преемника Варадкара.

И пока в борьбе за пост нового лидера "Финэ Гэл" еще сохраняется определенная интрига, ирландская оппозиция – и некоторые недовольные нынешним правительством профсоюзы – не упустила случая, чтобы призвать к досрочным выборам.

Левые националисты из "Шинн Фейн" как никто заинтересованы в скорейших выборах.

В 2020 году "Шинн Фейн" – сторонники воссоединения острова Ирландия в пределах одного государства – показали лучший за столетие результат и впервые оказались на втором месте по количеству мандатов в нижней палате парламента Ирландии.

Зато действующая коалиция категорически отрицает возможность досрочных выборов.

Для досрочных выборов в Ирландии нужно либо решение премьера (которое формально согласовывает президент Ирландии), либо вотум недоверия действующему правительству. Последний вариант пока кажется маловероятным, потому что оппозиции математически до сих пор не удалось собрать достаточно голосов для отправки в отставку действующих министров.

Повлияют ли негативно перевыборы в Ирландии на поддержку Дублином Киева?

Определенные основания для опасений существуют.

Подробнее – в материале Отставка, шокировавшая Ирландию: какие последствия будет иметь уход из политики премьера Варадкара.