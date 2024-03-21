Конгресс США представил проект бюджета на $1,2 триллиона для предотвращения шатдауна

После нескольких дней задержек лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы на сумму 1,2 триллиона долларов, что дает законодателям менее двух дней для предотвращения приостановки работы правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Палата представителей, которую контролируют республиканцы, проголосует за этот пакет в пятницу, и в Сенате, где большинство имеют демократы, останется всего несколько часов, чтобы принять пакет из шести законопроектов, который покрывает около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 триллиона долларов на финансовый год, начавшийся 1 октября.

"После того, как Палата представителей примет закон, Сенату понадобится двухпартийное сотрудничество, чтобы принять его до пятницы и избежать приостановки работы правительства", – сказал лидер демократического большинства в Сенате Шумер в своем выступлении в Конгрессе.

Ранее лидеры Конгресса Соединенных Штатов заключили соглашение о финансировании правительства США до 30 сентября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.