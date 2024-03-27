Блинкен: Теракт под Москвой показал, что угроза от "Исламского государства" сохраняется

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавний теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall показал, что угроза от джихадистской группировки "Исламское государство" сохраняется.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

По словам Блинкена, этот теракт показал, что необходимо сделать все возможное, чтобы группировка больше не восстановилась.

"Я считаю это очень важным – что, к сожалению, нам напоминают о том, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы сделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой всего несколько дней назад напомнил нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело", – отметил госсекретарь.

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.