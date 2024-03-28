Разведка Британии: РФ создает новую административную элиту на оккупированных территориях Украины

Разведка Великобритании рассказала о политике русификации на оккупированных Россией территориях Украины для приведения их правовой и политической системы в соответствие с законодательством РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 28 марта.

В ведомстве отметили, что эти меры связаны с планами российского лидера Владимира Путина создать новую административную элиту, о чем говорилось в его обращении к нации в прошлом месяце, а также с выдачей в январе 2024 года президентского указа о создании нового кадрового резерва.

Британские аналитики обратили внимание на то, что российская академия народного хозяйства и государственной службы открывает магистратуру по специальности "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, предоставит выпускникам навыки для работы на всех уровнях власти, в том числе на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ведомство также указало на заявление министра юстиции РФ Константина Чуйченко о том, что Москва создала 58 федеральных учреждений исполнения наказаний на временно оккупированных территориях Украины.

"Вероятно, создание магистерской программы частично направлено на преодоление дефицита желающих, а также квалифицированных кадров на российских государственных должностях на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в обзоре.

Другие русификаторские меры, отмечает разведка, на сегодня включают распространение системы правосудия РФ, навязывание российской образовательной программы, выдачу паспортов РФ и развитие российской телекоммуникационной инфраструктуры.

Накануне разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

Ранее разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных подразделений: оставлять их в местах дислокации после создания или перебрасывать их для участия в военных действиях в Украине.

Ранее британская разведка проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Перед этим речь шла о ситуации со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.