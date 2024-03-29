Лидер немецкой оппозиции: Опасность поражения Украины в войне растет

Глава Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц считает, что угроза вероятного поражения Украины в полномасштабной войне с Россией возросла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По мнению Мерца, опасность того, что Украина потерпит поражение в российской агрессивной войне, "растет", и он наблюдает за событиями в Украине с "все большим беспокойством".

Лидер ХДС указал, что России не удалось достичь военных целей в Украине.

"Но Россия переориентировала всю свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, значительно превышающих ее текущие потребности. Это означает, что Россия массово перевооружается, гораздо больше, чем используется в войне против Украины", – добавил он.

Мерц отдельно отметил важность возможной поставки крылатых ракет Taurus для Украины.

"Крылатые ракеты Taurus не являются чудо-оружием. Но с помощью них Украина могла бы нанести сильный удар по линиям снабжения российской армии", – считает лидер немецкой оппозиции, что, по его словам, очень важно для успешной самообороны Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

А премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Европа находится в предвоенной эпохе и надо морально привыкнуть к тому, что "возможен буквально любой сценарий".