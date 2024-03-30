Вучич объяснил, что имел в виду под "трудными временами", которые ждут Сербию

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером выступил с обращением, в котором объяснил, что он имел в виду, когда предупреждал о тяжелых временах, надвигающихся на страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Первым вызовом он назвал прием Косово в Совет Европы. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине мая.

Вучич в своем выступлении рассказал о дискриминации и репрессиях сербов в Косово и невыполнении Приштиной своих обязательств по ранее согласованным договоренностям, а также раскритиковал тех, кто на международной арене и в регионе поддерживает присоединение Косово к СЕ.

Реакция Сербии на возможное принятие Косово в Совет Европы будет мощной и ответственной, заявил он, отметив, что пока не хочет говорить, как именно будет действовать Белград.

"Мы продолжим обсуждать, я готов выслушать мнение Скупщины (парламента) и правительства. Мы будем готовиться и ждать", – сказал Вучич.

Вторым вызовом, по словам сербского президента, является запланированное принятие в апреле на Генеральной ассамблее ООН резолюции о признании массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году геноцидом. Как он отметил, рассмотрение этого вопроса инициировано по предложению Германии и Руанды.

Резолюция не будет иметь обязательной силы, но Вучич не исключает, что после признания событий в Сребренице геноцидом, будет ставиться под сомнение право на существование Республики Сербской как образования, сформированного на основе геноцида.

Кроме того, по его мнению, "на основании лишь одного необязательного вердикта также будут требовать от Республики Сербской военных репараций".

Стоит отметить, что в 2004 году убийства в Сребренице признал как геноцид Международный трибунал по бывшей Югославии по делу против генерала боснийских сербов Радислава Крстича.

В 2015 году признали эту бойню геноцидом Европарламент и Конгресс США. В июле того же года Великобритания вынесла на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции, который признавал массовое убийство в Сребренице геноцидом. Однако во время голосования Россия по просьбе Сербии наложила вето на проект резолюции, а Китай воздержался.

Позиция Сербии уже много лет заключается в признании массового убийства в Сребренице, однако не геноцида.

"Западные государства хотят поставить нас в затруднительное положение, – отметил Вучич, – против нас будет коллективный Запад против Сербии плюс значительное количество мусульманских стран". Но "мы маленькие, все эти силы против нас, но мы будем бороться", подчеркнул он.

По мнению Вучича, "давление на сербский народ" происходит, во-первых, из-за военного нейтралитета Сербии. Во-вторых, из-за отношения к войне в Украине – за позицию, что Сербия осуждает нападение на суверенную страну, но не присоединяется к санкциям (против России).

Третья причина, отметил он, заключается в том, что западные страны испытывают большое давление из-за продвижения российских войск.

Ранее на этой неделе Александар Вучич в социальных сетях опубликовал загадочный пост о тяжелых днях для страны и ее жителей.

Позже стало известно, что политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Подробнее читайте в статье Капкан для пророссийской Сербии. Как вступление Косово в Совет Европы меняет расклады в регионе.