Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

В обращении по случаю Пасхи канцлер Германии Олаф Шольц напомнил о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Шольц заявил в своем видео-подкасте в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – так долго, как это будет необходимо", – заявил Шольц.

На пасхальных богослужениях христиане всего мира молятся за более мирный мир, сказал канцлер.

"Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине также желают мира", – отметил он.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас, для нашей безопасности". "В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой. Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", – заявил он.

"Но в наших руках сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно", – сказал канцлер. Германия, по его словам, также будет инвестировать больше в собственную безопасность и держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.

"Тем более, что нас объединяет убеждение, что закон должен побеждать над насилием" – добавил он. Это является предпосылкой мира, особенно в наши дни, подчеркнул Шольц. Канцлер завершил свое видеообращение пожеланиями счастливых праздников "даже в это трудное время".

Напомним, глава Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц считает, что угроза вероятного поражения Украины в полномасштабной войне с Россией возросла.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".