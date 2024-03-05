Эстония, Польша и Франция требуют от ЕС адекватного финансирования новой оборонной стратегии

Представители Эстонии, Польши и Франции в совместном письме к Европейской комиссии призвали к тому, чтобы оборонная промышленная стратегия ЕС сопровождалась "адекватным финансированием", поскольку отсутствие достаточных ресурсов сейчас "будет означать более высокие расходы позже".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, которая располагает письмом.

Три страны ЕС отмечают, что важнейшей частью новой оборонной стратегии ЕС будет план ее имплементации, "который должен быть разработан без промедлений".

"Он должен быть подкреплен адекватным финансированием, и с этой целью мы призываем Комиссию представить конкретные варианты финансирования, особенно накануне принятия следующего европейского бюджета", – говорится в письме.

Его авторы, среди прочего, призывают обеспечить европейской оборонной промышленности "лучший доступ к государственному и государственно-частному финансированию и мобилизовать средства на проекты, которые странам-членам ЕС трудно развивать самостоятельно – в частности противовоздушную оборону.

Письмо Эстонии, Польши и Франции в Еврокомиссию было подготовлено накануне представления оборонно-промышленной стратегии, которая имеет целью создать в ЕС "экономику, готовую к войне", и обеспечить, чтобы к 2030 году 50% закупок ЕС составляло европейское оборудование.

В Еврокомиссии не указали, откуда будут привлекать дополнительные средства для воплощения стратегии, предусмотрев лишь 1,5 миллиарда евро в Европейском оборонном фонде и отдельные предложения вроде использования доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Напомним, в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.