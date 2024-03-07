Как Макрон лоббирует усиление военной помощи Украине

Эмманюэль Макрон продолжает активно заниматься повесткой дня российско-украинской войны.

О том, как президент Франции озвучил прорывное предложение о возможности направить войска в Украину, а также о международной реакции на это заявление читайте в обзоре французского RFI Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею направить войска в Украину. Далее – краткое его изложение.

Президент Франции фактически перешел на новый уровень вербальной поддержки Украины в ее сопротивлении российским захватчикам 16 января, когда уделил этому вопросу львиную долю международной части своей большой пресс-конференции.

В частности, он объявил о скором подписании двустороннего франко-украинского договора о безопасности, о новых значительных поставках вооружений (включая САУ CAESAR, дальние ракеты SCALP и бомбы) и о своем скором визите в Украину.

Эмманюэль Макрон явно решил взять на себя роль европейского "мотора" поддержки Украины на фоне многомесячного пробуксовывания принятия 61-миллиардного пакета помощи США и, как следствие, сложностей для ВСУ в сдерживании российских агрессоров.

Как результат, 18 января в Париже – во главе с Францией и США и при участии более двух десятков стран – было объявлено о создании коалиции "Артиллерия для Украины".

А уже 1 февраля лидеры стран Евросоюза утвердили финансовую помощь Украине в 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Источники в Елисейском дворце отметили, что президент Макрон сыграл в этом "решающую роль".

12 февраля президент Франции принял в Елисейском дворце премьер-министра Польши Дональда Туска, в тот же вечер в парижском пригороде состоялось заседание Веймарского треугольника на уровне министров иностранных дел.

Обсуждали помощь Украине и противодействие российской агрессии.

На пресс-конференции с Туском президент Макрон в очередной раз заявил о необходимости усиления "единой европейской обороны".

16 февраля президент Франции принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на десять лет.

Тогда же французский лидер, объявив, что "кремлевский режим усилил агрессию" против Франции и ее союзников "в плане дезинформации и в киберпространстве" и назвав это "новым этапом", призвал союзников к "европейскому рывку", к "началу нового этапа стратегического и оперативного мышления".

Но самое громкое заявление Эмманюэль Макрон сделал вечером 26 февраля по итогам Конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Елисейском дворце: "Сегодня нет консенсуса относительно того, чтобы официально отправлять, брать на себя [бремя] отправки наземных войск. Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, что необходимо, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".

Более того, отвечая на прозвучавшие после этого вопросы журналистов, он лишь подтвердил сказанное.

Реакции отдельных союзников поступили уже через несколько часов. Представители Германии, Польши, Чехии и других стран заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину.

Следующее громкое заявление президента Франции прозвучало во время его однодневного визита в Прагу 5 марта. Макрон не только подтвердил ранее сказанные слова о "возможности" отправки войск, но и призвал европейцев "не быть трусами" перед лицом полномасштабной войны.

Одновременно на заявление президента Франции немедленно отреагировал министр обороны ФРГ.

Призыв Эмманюэля Макрона "не быть трусами" не способствует решению проблем Украины на местах, "нам не нужны... дискуссии о том, что у нас больше или меньше мужества", сказал Борис Писториус.

Это не все громкие заявления, которые еще может объявить президент Франции. В ближайшие недели у него запланирован ряд встреч по поводу обсуждения поддержки Украины, Молдова и противостояния России.

Подробнее – в материале RFI Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею направить войска в Украину.