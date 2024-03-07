Госсекретарь США напомнил, кого Кремль может "поблагодарить" за новое расширение НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что в начале 2022 года никто бы не мог представить вступление Швеции в НАТО, и это историческое решение стало результатом развязанной Путиным войной против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи после официальной процедуры в Вашингтоне, завершившей процесс вступления Швеции.

Блинкен отметил терпение и лидерство премьера и главы МИД Швеции, которым пришлось преодолевать многочисленные препятствия в процессе вступления, хотя в начале никто не ожидал столь больших проблем.

"Это исторический момент для Швеции, для Альянса, исторический момент для трансатлантических отношений... Наш оборонный альянс теперь сильнее и больше, чем когда-либо", – отметил госсекретарь США, добавив, что чуть более трех лет назад такое событие трудно было представить.

"Швеция около 200 лет придерживалась нейтралитета. И до повторного вторжения Путина в Украину, если взглянуть на опросы, менее трети шведов поддержали бы вступление в НАТО... А потом все изменилось. Три четверти шведов начали отвечать, что хотят членства. Швеция осознала, что если Путину пришло в голову стереть с карты мира одного соседа, он может на этом не остановиться", – напомнил Энтони Блинкен.

Он отметил, что готовность Швеции вступить в НАТО показала, что шведы не только стремятся к большей безопасности для своей страны, но и готовы брать на себя ответственность и стать на защиту своих соседей и союзников, если потребуется.

"Это также четкая демонстрация стратегического фиаско, которым стало для России вторжение Путина в Украину. Сейчас Россия стала слабее в военном, экономическом, дипломатическом плане... А наш Альянс стал больше и сильнее, чем когда-либо. И мы снова и снова видим, что все то, что Путин хотел предотвратить, он, наоборот, вызвал своими действиями, своей агрессией", – заявил Энтони Блинкен.

Как известно, в конце 2021 года, вскоре перед началом полномасштабной войны, Россия начала выдвигать Западу требования о возвращении "военно-технической конфигурации в Европе" к границам 1997 года и требовать "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина никогда не станет членом НАТО.