Миссия ЕС не увидела обострения на границе Армении с Азербайджаном, несмотря на заявления Баку
Миссия Европейского союза в Армении во время патрулирования границы с Азербайджаном не увидела никакой военной активности.
Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter (X), информирует "Европейская правда".
Согласно сообщению, наблюдатели миссии "не зафиксировали никаких необычных военных передвижений".
"Это был спокойный и мирный Пасхальный понедельник", – отметили в миссии.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана снова начало обвинять Армению в сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных на разных направлениях границы.
Ведомство утверждает, что в "вновь построенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении".
Накануне в Азербайджане также заявляли, что Армения накапливает войска, бронетехнику, артиллерийские установки, а также другие тяжелые огневые средства на границе.
В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны.
Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.
Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.
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