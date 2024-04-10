Правительство Польши убрало с сайта список импортеров зерна из Украины из-за "негативных последствий"

Министерство сельского хозяйства Польши решило скрыть с сайта перечень компаний, которые импортировали зерно из Украины, объяснив это чрезмерными негативными последствиями для компаний.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства от 9 апреля.

Министерство отметило, что несколько месяцев подряд на сайте ведомства можно было ознакомиться со списком компаний, импортировавших зерно из Украины.

"Этот список, поскольку он воспринимался общественностью как перечень компаний, импортировавших так называемое техническое зерно, вызвал значительные негативные последствия для многих из них", – отметили в министерстве.

За этот период ведомство получило многочисленные жалобы, требования и угрозы исками.

"Я не могу повернуть время вспять и изменить решение моей предшественницы Анны Гембицкой, которая, обнародовав список, не предусмотрела возможных негативных последствий такого шага... Поэтому я решил убрать список с сайта Министерства агрополитики и развития сельских общин. В то же время хочу извиниться перед предприятиями из списка, которым был причинен какой-либо ущерб и неприятности в результате такого решения", – прокомментировал министр Чеслав Секерский.

Гембицка около двух недель была министром сельского хозяйства в третьем правительстве Матеуша Моравецкого, перед окончательным переходом власти к новой коалиции.

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