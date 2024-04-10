Байден увеличил отрыв от Трампа

Президент США Джо Байден увеличил свое преимущество над своим соперником Дональдом Трампом перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре.

Это показал новый опрос Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда".

Около 41% зарегистрированных избирателей в ходе завершившегося в понедельник пятидневного опроса сказали, что они бы проголосовали за Байдена. Бывшего президента Трампа избрали бы 37%.

В прошлом опросе Reuters/Ipsos в марте преимущество Байдена над Трампом составляло 1 процентный пункт.

Опрос имеет погрешность в 4 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, и многие избиратели остаются неуверенными за семь месяцев до выборов 5 ноября.

Приблизительно 22% зарегистрированных избирателей сказали, что они не выбрали кандидата, склонялись к другим опциям или вообще не проголосуют.

В то время как общенациональные опросы дают важные сигналы поддержки американцами политических кандидатов, лишь несколько ключевых штатов обычно меняют весы в коллегии избирателей США, которая в конечном итоге решает, кто победит на президентских выборах.

В январе данные опроса показывали значительное преимущество Трампа над Байденом: 40% против 34%. А в феврале действующий глава Белого дома сократил отставание: 37% против 34%.