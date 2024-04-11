Топ-генерал США в НАТО: РФ – это "хроническая угроза" для мира

Командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что РФ представляет "хроническую угрозу" для мира и дальнейшая помощь Украине в отражении российской агрессии имеет решающее значение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

По его словам, через более чем два года после начала широкомасштабного вторжения российский лидер Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения агрессии.

"РФ не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу... Мы переживаем, мягко говоря, сложные времена на европейском театре", – отметил Каволи, добавив, что Европейское командование реагирует на угрозу НАТО усилением своих сил и средств сдерживания на всем континенте.

Он констатировал, что российские войска в Украине разрушают города и уносят жизни невинных людей в масштабах, "которых мы не видели со времен Второй мировой войны".

Генерал также выразил обеспокоенность зависимостью России от Китая, Ирана и Северной Кореи в поддержке ее военной кампании в Украине.

"Эти страны формируют взаимосвязанные стратегические партнерства, пытаясь бросить вызов нынешнему порядку. Это глубоко враждебные действия национальным интересам США", – указал Каволи.

Он также предупредил, что без поддержки Украины Соединенными Штатами преимущество России в артиллерии на поле боя еще больше усилится.

Кроме того, Каволи предостерег, что без дальнейшей американской поддержки в Украине "довольно быстро" закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики ПВО.