Белый дом об ударе Ирана по Израилю: Поразительное, позорное поражение

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг спекуляции о якобы намеренно слабой атаке Ирана на Израиль, заодно высмеяв ее как поражение Тегерана.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 15 апреля, передает "Европейская правда".

По словам Кирби, Иран и поддерживаемые им группировки запустили по Израилю более 300 целей, среди которых – более сотни баллистических ракет, а также крылатые ракеты и дроны. "И (поддержка США и союзников Израиля. – Ред.) позволила Израилю нанести ей (атаке Ирана. – Ред.) зрелищное поражение", – добавил он.

Представитель Белого дома также опроверг утверждения, что Иран якобы умышленно планировал недостаточно мощную атаку или что предупредил Израиль о ее масштабе.

"Я видел сообщения о том, что иранцы хотели потерпеть неудачу, что это впечатляющее и позорное поражение было спланировано. Я также видел, как Иран заявлял, что они предоставили раннее предупреждение, чтобы помочь Израилю подготовить свою оборону и ограничить любой потенциальный ущерб. Все это категорически не соответствует действительности", – подчеркнул Кирби.

Он также уточнил, что та информация, которую США получили через посредников от Ирана, не содержала подробностей его атаки по Израилю, и события минувших выходных показали, что целью Тегерана было "явно вызвать значительные разрушения и жертвы", перегрузив израильскую ПВО.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Великобритании, на Западе начали раздаваться призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.