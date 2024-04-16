Байден принял премьера Чехии в Белом доме для продвижения помощи Украине

Президент США Джо Байден принял в Овальном кабинете премьер-министра Чехии Петра Фиалу на фоне усилий Белого дома убедить Палату представителей принять дополнительное финансирование для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Этот визит состоялся в то время, когда Байден ставил цель подчеркнуть усилия, которые прилагают другие страны для поддержки Украины, отмечает агентство.

"Как помнит Чехия, Россия не остановится на Украине", – заявил американский лидер, призвав Конгресс принять дополнительное финансирование, чтобы США могли сделать свой вклад в помощь Украине.

"Они должны сделать это сейчас", – подчеркнул Байден.

В то же время Фиала похвалил президента США за его лидерство в поддержке Украины, указав, что Прага "также делает все возможное".

"В 1968 году я видел российские танки на улицах моего города, и я не хочу видеть это снова", – заявил он.

Президент США также назвал премьера Чехии "великим союзником" по НАТО.

В свою очередь, Фиала заявил, что решение Праги приобрести у Вашингтона истребители F-35 "сделает наше сотрудничество и безопасность намного сильнее".

После встречи с американским лидером чешский премьер сообщил, что во вторник встретится с представителями Конгресса для дальнейшего обсуждения помощи Украине.

Накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки в палате, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности

Ранее Фиала сообщил, что Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.