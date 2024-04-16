Греческие журналисты объявили 24-часовую забастовку из-за низких зарплат

Крупнейший профсоюз журналистов Греции, Союз журналистов афинских ежедневных газет (ESIEA), во вторник объявил 24-часовую забастовку во всех секторах СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает англоязычная редакция DW.

Забастовка объявлена с 5 утра во вторник до 5 утра среды. ESIEA заявила, что выступает против "анархических условий труда и очень низкой оплаты труда".

В заявлении профсоюза говорится, что отказ работодателей частного сектора приступить к разработке коллективных трудовых договоров "привел к тому, что работники получают мизерную заработную плату".

Зарплаты, как утверждают, "недостаточны для удовлетворения основных семейных и личных нужд... уничтожающих семейные доходы".

Профсоюз заявил, что низкая заработная плата оказывает давление на журналистистику и журналистов и, наконец, на надежную и бесплатную информацию, которая, по ее мнению, является "краеугольным камнем демократического функционирования".

Все большая инфляция усугубила проблему, а афинская недельная газета To Vima подсчитала, что за последние два года цены выросли примерно на 37%.

Забастовка СМИ проходит за день до 24-часовой демонстрации GSEE, Всеобщей конфедерации рабочих Греции. Этот профсоюз требует повышения заработной платы, возвращения к коллективным договорам и мер против роста стоимости жизни.

Ожидается, что акция GSEE в основном коснется общественного транспорта, включая поезда и паромы, а участие работников в забастовках в этом секторе "обычно от высокого к общему".

В феврале греческий профсоюз ADEDY объявил 24-часовую общенациональную забастовку, требуя, среди прочего, повышения заработной платы и найма персонала в сфере здравоохранения и образования.

Общенациональная забастовка работников государственного сектора, включая транспортников, авиадиспетчеров, медицинских работников и учителей, парализовала Грецию прошлой осенью.