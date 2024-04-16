Протесты в Тбилиси: правоохранители начали задержания и применили слезоточивый газ

Правоохранители в грузинской столице Тбилиси вечером 16 апреля начали разгон митинга против принятия законопроекта о так называемой "прозрачности иностранного влияния", который вызвал критику Запада и общества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет "Эхо Кавказа".

Во время столкновений спецназовцы вытеснили митингующих от заднего входа в парламент Грузии.

Против участников митинга, предположительно, использовали слезоточивый спрей. В результате есть пострадавшие, среди них – лидер оппозиционной партии "Гирчи-больше свободы" Зураб Джапаридзе. На место прибыли кареты скорой, которые оказывают первую помощь пострадавшим, передает телеканал "Рустави".

ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь сообщило о ранении одного спецназовца во время акции и призвало граждан разойтись, иначе "против них будут приняты меры, предусмотренные законом".

Riot police start detaining demonstrators in Tbilisi as protests against Russia-style ‘foreign agents’ law continue second day in a row. pic.twitter.com/kTFajyxssO – Formula NEWS | English (@FormulaGe) April 16, 2024

Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в парламенте Грузии завтра, 17 апреля. Члены партии власти "Грузинская мечта", вероятно, утвердят документ в первом чтении на завтрашней сессии.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.