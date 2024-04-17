В ЕС повысился интерес к голосованию на евровыборах

Европейцы в этом году проявляют более высокий интерес к предстоящим выборам в Европарламент, чем к последним выборам пять лет назад.

Об этом свидетельствует опрос ЕС Eurobarometer, опубликованный в среду, сообщает "Европейская правда".

Около 71% европейцев заявили, что они, скорее всего, пойдут на выборы, по сравнению с 61% весной 2019 года. Явка на последних выборах в Европарламент составила 50,66%, это был самый высокий показатель с 1994 года.

60% респондентов сказали, что они очень или в определенной степени заинтересованы в голосовании, которое состоится между 6 и 9 июня, по сравнению с 49% перед выборами 2019 года.

81% опрошенных в феврале и марте граждан заявили, что международный контекст, обозначенный вооруженными конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке, делает голосование еще более важным.

"Европейцы осознают, что ставки высоки", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола в видеообращении.

Единственной страной, которая не показала рост интереса, была Франция.

ЕС проводит регулярные опросы Eurobarometer для отслеживания общественного мнения в Европейском Союзе, но о поддержке политических партий не спрашивают.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне выборов в Европарламент предостерегла от поддержки политических "друзей Путина" – крайне правых и левых политических сил.

Она также пообещала дать отпор ультраправым, которые, по ее словам, хотят "украсть будущее Европы".