Суд Евросоюза постановил в среду, что имя покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара не может быть зарегистрировано как торговая марка в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение судебной инстанции ЕС.

Суд подтвердил решение агентства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), которое в 2022 году отклонило заявку на регистрацию торговой марки Escobar Inc.

"EUIPO правильно пришло к выводу, что имя Пабло Эскобара связывали бы с торговлей наркотиками и наркотерроризмом, а также с преступлениями и страданиями, возникшими в результате этого, а не с его возможными добрыми делами в пользу бедных в Колумбии", – говорится в заявлении суда.

Компания Escobar Inc. была основана в Пуэрто-Рико братом Пабло Эскобара Роберто де Хесусом Эскобаром Гавирией, который провел 12 лет в тюрьме за участие в преступной организации своего брата, пишет агентство Reuters.

В 2020 году Гавирия заявил, что его компания выпустит складной смартфон под названием Escobar Fold 1. Сейчас компания продает криптовалюту под названием Escobar Cash.

30 сентября 2021 года компания Escobar Inc. обратилась в EUIPO, чтобы зарегистрировать словесный знак Пабло Эскобар как бренд в Европейском Союзе для широкого ассортимента продуктов и услуг.

Пабло Эскобар возглавлял одну из самых мощных преступных организаций мира – Медельинский наркокартель.

По оценкам Forbes в 1987 году, его состояние от торговли кокаином достигало более 3 миллиардов долларов, хотя некоторые данные утверждают, что оно было гораздо больше.

Тысячи людей были убиты из-за насилия, связанного с картелями, во время жизни и после смерти Пабло Эскобара в 1993 году, когда его застрелили силы безопасности.

Напомним, в феврале суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

А недавно Брюссель, где расположены главные институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.