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Посол раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Конгресс США

Новости — Четверг, 18 апреля 2024, 07:24 — Кристина Бондарева

Посол в США Оксана Маркарова раскрыла детали законопроекта о поддержке Украины Соединенными Штатами, который, как ожидается, после многих месяцев задержки в субботу рассмотрит Палату представителей американского Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на разъяснение Маркаровой.

В целом законопроект, внесенный спикером Майкром Джонсоном, предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию России.

В том числе, оборонные расходы в размере $49,9 млрд, в том числе:

  • $23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
  • $11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;
  • $13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
  • $1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

  • $26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и предоставления Украине;
  • $5 млн Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;
  • $300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
  • $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и пострадавшим от вторжения России в Украину:

  • $7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку – кроме возмещения пенсий;
  • $1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
  • $25 млн Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;
  • $50 млн. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также предусмотрено выделение:

  • $149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;
  • $481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в Украине, связанную с российским вторжением, в частности:

  • $60 млн на дипломатические программы;
  • $8 млн Офиса Генерального инспектора Госдепа;
  • $39 млн на операционные расходы USAID;
  • $10 млн. Офиса Генерального инспектора USAID;
  • $98 млн. Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, в тексте:

  • Усиливается надзор из-за требований мониторинга;
  • Требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные затратам объемы помощи;
  • Предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку;
  • Увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействии России, Китая и Ирана.

"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов в помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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