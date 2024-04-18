Посол раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Конгресс США

Посол в США Оксана Маркарова раскрыла детали законопроекта о поддержке Украины Соединенными Штатами, который, как ожидается, после многих месяцев задержки в субботу рассмотрит Палату представителей американского Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на разъяснение Маркаровой.

В целом законопроект, внесенный спикером Майкром Джонсоном, предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию России.

В том числе, оборонные расходы в размере $49,9 млрд, в том числе:

$23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;

$11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;

$13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;

$1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

$26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и предоставления Украине;

$5 млн Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;

$300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

$100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и пострадавшим от вторжения России в Украину:

$7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку – кроме возмещения пенсий;

$1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;

$25 млн Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;

$50 млн. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также предусмотрено выделение:

$149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;

$481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в Украине, связанную с российским вторжением, в частности:

$60 млн на дипломатические программы;

$8 млн Офиса Генерального инспектора Госдепа;

$39 млн на операционные расходы USAID;

$10 млн. Офиса Генерального инспектора USAID;

$98 млн. Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, в тексте:

Усиливается надзор из-за требований мониторинга;

Требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные затратам объемы помощи;

Предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку;

Увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействии России, Китая и Ирана.

"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов в помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.