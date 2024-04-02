В Беларуси показали шоу с "задержанием агентов СБУ"

На общенациональном телевидении Беларуси показали фильм о "зачистке" КГБ на юге страны, во время которой силовики задержали "диверсантов и агентов спецслужб Украины".

Об этом сообщило независимое белорусское издание Zerkalo, пишет "Европейская правда".

На видео показаны январские события 2024 года, когда КГБ задержал 12 жителей Дрогичинского района. На кадрах можно увидеть, как силовики бьют задержанных, которые сопротивляются, валят их с ног и продолжают избивать.

В сюжете крупным планом показали, как по голове бьют человека, который уже лежит на земле со связанными руками.

"Вот так жестко, не церемонясь, в таких условиях наши спецслужбы, опираясь на закон, руководствуются текущей боевой обстановкой", – говорится в сюжете.

В фильме заявили, что поскольку задержанные "нелегально через границу забирали взрывчатку, делали тайники на территории Беларуси и были агентами украинских спецслужб", то они не заслуживают "никакой жалости".

В сюжете также показали задержанного Дмитрия Капузу, который лежит на снегу с окровавленной ногой, и объяснили действия силовиков тем, что он "оказывал активное сопротивление, пытался скрыться и создавал угрозу для жизни сотрудников КГБ".

Авторы фильма заявили, что "по заданию СБУ" тот переправлял из Украины мешки со взрывчаткой и прятал в тайниках, за что получал наличные в "американской валюте".

В то же время Капуза назвал сумму в 150 евро, которую ему якобы обещали за одну из закладок. Кроме того, по обвинению в терроризме КГБ задержал его жену Ольгу, которая якобы фотографировала закладки мужа и вместе с геолокацией отправляла в Украину.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".

Перед этим в Беларуси заявили о задержании сотрудниками КГБ офицера запаса, который, как утверждают, якобы работал на спецслужбы Украины.

Напомним, белорусский КГБ 23 января провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических пленников. На следующий день рейды продолжались.

В постановлениях силовиков фигурировали статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в них. Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных.