В МИД раскрыли детали визита Кулебы в штаб-квартиру НАТО

В течение двух дней в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится с более чем десятком западных коллег, а также проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Как сообщает "Европейская правда", детали графика опубликовали в Министерстве иностранных дел Украины.

Визит Кулебы состоится во время Совета министров иностранных дел стран НАТО к 75-летию Альянса, который станет первой такой встречей для Швеции как полноправного члена.

Большинство двусторонних переговоров запланированы на первый день, 3 апреля. В среду Кулеба встретится с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также министрами иностранных дел Великобритании, Дании, Испании, Польши, Финляндии, Эстонии, Болгарии, Греции, Венгрии и Новой Зеландии.

В четверг 4 апреля пройдет плановое заседание Совета Украина-НАТО, после чего состоятся переговоры Дмитрия Кулебы с министрами иностранных дел Италии и Швеции, госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Ключевое внимание будет уделено увеличению военной помощи Украине, укреплению противовоздушной обороны нашего государства и наращиванию мощностей производства оружия.

Важными темами встреч также станут Формула мира президента Зеленского, использование замороженных российских активов для нужд Украины и другие актуальные темы", – отметили в МИД.

2 апреля Кулеба находился с визитом в Гааге, где провел ряд встреч и участвовал в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.

Напомним, в четверг 28 апреля в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО. Встречу созвали по инициативе Киева из-за последних масштабных обстрелов Россией критической инфраструктуры.