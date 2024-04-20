СМИ: Британия потратила меньше половины суммы из международного фонда поддержки Украины

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда для Украины в размере 900 миллионов фунтов (более 1 млрд евро) из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, из 900 млн фунтов, которые пожертвовали правительства девяти стран за последние два года, где 500 млн фунтов поступили от Великобритании, только 404 млн фунтов стерлингов было выделено или потрачено.

Чиновники признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не прибудет в Украину до весны следующего года.

По словам представителей Минобороны, задержки возникла из-за необходимости оценить каждую из огромного количества оборонных компаний, которые участвовали в тендерах на получение контрактов.

Международный фонд поддержки Украины создали в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оборудования для Киева после широкомасштабного вторжения РФ в феврале того же года.

Он был задуман как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит британское министерство обороны от имени исполнительной группы, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Выделить деньги обязались Дания (133 млн фунтов), Исландия (3 млн фунтов), Литва (5 млн фунтов), Нидерланды (110 млн фунтов), Норвегия (119 млн фунтов), Швеция (26 млн фунтов), Австралия (26 млн фунтов) и Новая Зеландия (4 млн фунтов).

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о намерениях предоставить Украине современные беспилотники и системы ПВО на сумму 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро).

Напомним, в начале апреля генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг заявил, что надеется на одобрение предложения до саммита НАТО в июне.

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