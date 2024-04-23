В Польше жгли шины перед домом мэра, приказавшего прекратить блокаду границы с Украиной

Вечером в понедельник под домом мэра Дорогуска подожгли шины после того, как он не позволил продолжать блокаду границы с Украиной; злоумышленника уже установили.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник мэр Дорогуска Войцех Сава принял решение прекратить акцию протеста фермеров на КПП "Дорогуск – Ягодин" на границе с Украиной в связи с ущербом для местного бизнеса, деятельность которого тесно связана с торговлей с Украиной и деятельностью КПП. Фермеры заявили, что будут оспаривать это решение в окружном суде Люблина.

После этого около 17:30 к дому мэра в Дорогуске подъехало авто, владелец которого выгрузил шины перед воротами и поджег их, а также высыпал там навоз.

Вскоре вмешалась полиция и пожарные, горящие шины потушили и территорию расчистили.

Инцидент расследуется как засорение общественного пространства.

В полиции Хелма заявили, что личность этого человека уже установлена, он проживает в другом районе.

Мэр заявил, что "все понимает, но дом – это святое".

Около недели назад воевода Кшиштоф Коморский встречался с протестующими фермерами и с предпринимателями Люблинского воеводства; последние просили остановить акцию фермеров в связи с убытками, которые это наносит их бизнесу.

Напомним, днем в понедельник фермеры свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля.

В прошлом месяце на фоне фермерских протестов навоз высыпали под домом родителей спикера Сейма Шимона Головни.