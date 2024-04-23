Опрос: Молодые немцы все больше поддерживают ультраправых

Молодежь в Германии чаще, чем раньше, поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдН"), согласно исследованию "Молодежь в Германии 2024".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как свидетельствует опрос, 22% из 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет заявили, что намерены проголосовать за "АдН" на парламентских выборах. Это более чем вдвое больше двух лет назад.

Исследование показало, что 18% молодых людей проголосовали бы за проправительственную партию "Зеленые" против 27% в 2022 году.

Согласно исследованию, за два года также упала поддержка среди молодежи и их коалиционных партнеров: "Свободных демократов" – с 19% до 8%, социал-демократов канцлера Олафа Шольца – с 14% до 12%.

В то же время, по данным опроса, оппозиционная ХДС/ХСС улучшила свои позиции среди молодежи, поддержка которых выросла с 16% до 20%, тогда как выступающий против военной помощи Украине Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) набрал 5%.

Ранее сообщалось, что поддержка избирателями Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась до 18 процентов.

Перед этим журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния.

Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.