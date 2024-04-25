Европарламент считает, что Венгрия "не сможет надежно выполнять" свою роль во главе Совета ЕС

Новая резолюция Европарламента о состоянии ценностей ЕС в Венгрии указывает на ряд проблем, особенно учитывая предстоящие выборы и венгерское председательство в Совете ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Европарламента.

Завершая пленарные дебаты, состоявшиеся 10 апреля, Европарламент принял в среду (399 голосов "за", 117 "против" и 28 "воздержались") свою последнюю резолюцию текущей каденции, оценивающей демократию в Венгрии.

В тексте осуждаются серьезные недостатки, связанные с правосудием, борьбой с коррупцией и конфликтами интересов, свободой СМИ, фундаментальными правами, конституционной и избирательной системой, функционированием гражданского общества, защитой финансовых интересов ЕС и соблюдением принципов единого рынка.

Рассматривая последние случаи "постоянного системного и умышленного нарушения" ценностей ЕС в стране, Европарламент осудил принятие закона "О защите национального суверенитета" и создание Офиса по защите суверенитета. Офис имеет "широкие полномочия и строгую систему надзора и санкций, которая фундаментально нарушает стандарты демократии [...] и нарушает многочисленные законы ЕС", говорится в резолюции Европарламента.

Евродепутаты просят Еврокомиссию обратиться в Суд ЕС с просьбой принять временные меры для немедленного приостановления действия закона, поскольку он затрагивает принцип свободных и честных выборов.

В свете всего этого депутаты Европарламента выразили сожаление по поводу решения Еврокомиссии разблокировать до 10,2 млрд евро замороженных средств ЕС для Венгрии.

Евродепутаты также обеспокоены тем, что венгерское правительство не сможет должным образом исполнять свои обязанности во время председательства в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года, и снова призывают к созданию всеобъемлющего механизма защиты ценностей ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Также Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.