Китай надеется на более дружеское отношение ЕС при председательстве Венгрии

В Китае надеются, что председательство Венгрии в Совете ЕС будет способствовать тому, чтобы Евросоюз "проводил более позитивную и прагматичную политику" в отношении КНР.

Об этом шла речь на встрече главы МИД Китая Вана И с его венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает "Европейская правда".

На встрече с Сийярто Ван И заявил, что Китай ценит "настойчивость" Венгрии в том, чтобы быть "силой мира и фактором стабильности в Европе", а также ценит решимость Венгрии "углублять сотрудничество с Китаем".

"Взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Венгрией в различных областях дало плодотворные результаты, которые не только приносят пользу двум народам, но и убедительно доказывают, что Китай является для Европы возможностью, а не вызовом", – говорится в заявлении китайского МИД по итогам встречи министров.

Глава МИД Китая также упомянул предстоящее председательство Венгрии в Совете ЕС, выразив надежду на то, что Будапешт "будет способствовать тому, чтобы ЕС рассматривал развитие Китая рационально и дружественно, проводил более позитивную и прагматичную политику в отношении Китая, укреплял стратегические отношения между сторонами".

В свою очередь Сийярто заявил, что Венгрия приветствует участие Китая "в поддержании мира и стабильности во всем мире".

Он также отметил, что в нынешней нестабильной международной ситуации особенно важно, чтобы "отношения Венгрия-Китай и ЕС-Китай поддерживали устойчивое развитие".

Недавно Европарламент принял резолюцию, в которой указано, что состояние ценностей ЕС в Венгрии указывает на ряд проблем, особенно учитывая предстоящее венгерское председательство в Совете ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а целью Орбана является "оккупировать Брюссель".

Также Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.