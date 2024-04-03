Посол США при НАТО: Штаты не очень поддерживают удары Украины по целям в РФ

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты не являются сторонниками ударов Украины по целям на территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в общении со СМИ в Брюсселе.

После появления сообщений в СМИ, что США выступают против того, чтобы Украина наносила удары по российской энергетической инфраструктуре, Смит спросили, существуют ли какие-то ограничения, наложенные на Киев.

"Что касается поражения целей на территории РФ, то США не особо это поддерживают. Мы сосредоточены на праве украинцев защищать свою территорию и вытеснять россиян со своей территории, в чем украинцы достигли значительного успеха", – отметила она.

По ее словам, Вашингтон считает, Украина имеет полное право защищать свою территорию от этой неспровоцированной российской агрессии, а правительство США продолжает поощрять Конгресс одобрить пакет с помощью Киеву.

Ранее в Госдепе отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

Перед этим Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что подход, связанный с ударами по вражеским НПЗ, считался бы правильным по стандартам НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердил эту информацию, однако в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанными за спиной руками, ответил: "Да, чувствую".