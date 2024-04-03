Немецкое издание с пророссийским владельцем обвинило посла Украины в попытках запугивания

Редакция и издатели газеты Berliner Zeitung, имеющей пророссийского владельца, выразили резкий протест против критики в адрес журналистов газеты со стороны посла Украины Алексея Макеева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Посол, по словам Berliner Zeitung, якобы позволил себе нападки на редакцию газеты во вторник, опубликовав серию постов на своей странице в социальной сети Twitter (X).

Главный редактор и издатель заявили вечером, что они решительно выступают против личной клеветы на отдельных коллег. "Мы расцениваем абсолютно безосновательные нападки на поименно названных редакторов и авторов как попытку запугивания, а следовательно, как посягательство на свободу прессы", – говорится в заявлении.

"Мы удивлены неудачным постом, поскольку до этого сообщения на Х не было ни одной прямой жалобы от посла в редакцию Berliner Zeitung. Мы ожидаем, что посол Украины будет уважать свободу прессы в европейской демократии", – заявило издание.

В заметке Макеев раскритиковал, среди прочего, тот факт, что Berliner Zeitung стала работодателем для бывших сотрудников российских государственных СМИ после начала полномасштабной войны России против Украины. Посол также отметил, что газета регулярно помечает его в публикациях со статьями, которые любят распространять даже в российском посольстве, поскольку в материалах обезображены реальность и правда о русской агрессивной войне.

"Однажды я дал интервью Berliner Zeitung. Я не повторю эту ошибку. Моя рекомендация по работе с Berliner Zeitung – просто не читайте ее и не давайте интервью", – написал украинский посол.

Berliner Zeitung и Berliner Verlag с 2019 года принадлежат предпринимательской паре Хольгеру и Сильке Фридрих. О Хольгере Фридрихе часто говорят, что он близок к российским позициям. В частности, в феврале 2023 года он подписал "Манифест за мир" Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер, который выступил против поставок оружия в Украину.

Напомним, сопредседатель новообразованной политической силы в Германии "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт на съезде этого образования 27 января в очередной раз призвала правительство ФРГ вести переговоры с Россией, чтобы остановить войну в Украине.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.