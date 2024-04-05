Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова ожидает новых обвинений относительно возможных тайных платежей со стороны РФ европейским политикам в рамках разоблачения пророссийских сетей влияния.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью изданию Hospodarske noviny, ее цитирует DPA.

Она предположила, что Россия платит гораздо больше политикам или людям, имеющим влияние в Евросоюзе, чем было известно ранее.

"Конечно, у нас (как политиков) нет инструментов, чтобы определить, кто они, но спецслужбы готовы раскрыть информацию и рассказать общественности, и это хорошо. Я убеждена, что то, что мы знаем сейчас, – это лишь верхушка айсберга", – отметила Юрова.

По словам вице-президента Еврокомиссии, о том, действительно ли тот или иной случай является коррупцией, должны решить следователи и судьи.

Чиновница также отметила, что различные уровни национальной безопасности в странах-членах Евросоюза усложняют ситуацию.

На прошлой неделе стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевского сайта правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния.

Сам Быстронь решил обжаловать обвинения в суде.