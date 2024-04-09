В Британии анонсировали в этом году переговоры о сотрудничестве между AUKUS и другими странами

Консультации относительно будущего сотрудничества между союзниками по пакту безопасности AUKUS, в который входят Великобритания, США и Австралия, и другими странами, в частности Японией, должны начаться в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

В этом году начнутся консультации о том, где потенциальные партнеры, в частности Япония, могут внести свой вклад и получить выгоду от формата, говорится в пресс-релизе.

"Мы всегда говорили, что будем привлекать дополнительные страны ко второй составляющей альянса (предусматривает координацию усилий по развитию передовых технологий. – Ред.), и сотрудничество со странами-единомышленниками еще больше укрепит это партнерство", – цитирует ведомство министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

Ранее Австралия и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.