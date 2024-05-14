Байден резко повысил пошлины на ряд китайских товаров

Президент США Джо Байден обнародовал пакет резкого повышения пошлин на целый ряд китайских товаров, в частности электромобили, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Новые меры касаются китайских импортных товаров на сумму 18 миллиардов долларов, в том числе стали и алюминия, полупроводников, аккумуляторов, важных минералов, солнечных батарей и кранов.

Байден также в четыре раза увеличил пошлины на китайские электромобили.

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В заявлении Белого дома говорится о "неприемлемых рисках" для экономической безопасности США, вызванных несправедливыми, по его мнению, действиями Китая, который наполняет мировые рынки дешевыми товарами.

По словам советницы Белого дома по вопросам национальной экономики Лаэль Брейнард, КНР использует уже привычную схему, чтобы обеспечить собственный рост за счет избытка китайских мощностей, наполняя мировые рынки экспортом, цены на который занижены из-за недобросовестной практики.

Торговая представительница Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что пересмотренные тарифы являются оправданными, поскольку Китай продолжает воровать интеллектуальную собственность США, а в некоторых случаях стал "более агрессивным" в кибервторжениях, направленных на американские технологии.

В 2025 и 2026 годах США введут дополнительные пошлины на полупроводники, ставка тарифа на которые удвоится до 50%, а также на литий-ионные аккумуляторы, которые не используют в электромобилях, и другие товары.

Ранее СМИ сообщили, что Байден и его команда провели последние недели, завершая разработку мер, в частности относительно того, на какие отрасли влиять, а на какие – нет, ведь эти меры необходимы для стимулирования роста экономики США.

Напомним, что в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время визита госсекретарь отметил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно решать свои разногласия.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.