Французские пожарные выйдут на редкую забастовку

Французские работники пожарно-спасательной службы 16 мая выйдут на забастовку, в частности в Париже.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Девять профсоюзных организаций французских пожарных-спасателей впервые объединились и объявили забастовку на 16 мая.

В Париже собрание планируют на 14:00 на площади Республики.

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Профсоюзы подняли вопрос о повышении заработной платы и дополнительных доплат за риск и за работу в период Олимпийских игр, как сделали для полиции.

Также пожарные жалуются на то, что в последние годы им все чаще приходится реагировать на инциденты, не связанные с пожарами – пострадавших в уличной драке, неадекватных пьяных, оказание помощи после падения с самокатом и т.д., что морально утомляет.

По их мнению, на них ложится много работы, которую должны были бы делать другие службы.

Среди последних во Франции бастовали авиадиспетчеры, тогда из-за забастовки отменили более половины рейсов.

А финские законодатели приняли меры, запрещающие политические забастовки продолжительностью более 24 часов, а также остановку работы в поддержку таких действий.