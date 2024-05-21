Франция поддержала МУС после призыва его прокурора выдать ордер на арест лидеров Израиля

Франция заявила, что поддерживает Международный уголовный суд (МУС), после того как его прокурор Карим Хан обратился в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно – лидеров террористической группировки ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Франции.

В ведомстве напомнили, что Франция осудила антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАС, а также указали, что решение о выдаче ордеров на арест лидеров Израиля будет принимать палата предварительного производства после изучения доказательств, предоставленных прокурором в поддержку своих обвинений.

"Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", – говорится в заявлении.

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МИД также напомнил, что в течение многих месяцев Париж предупреждает о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, в частности, о неприемлемом уровне жертв среди гражданского населения в секторе Газы и недостаточном доступе к гуманитарной помощи.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

В то же время МИД Германии считает, что заявление Хана, который обратился в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно – лидеров террористов ХАМАС, создает ложное впечатление равенства между ними.