США призвали G7 оказать жесткое сопротивление избыточным промышленным мощностям Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G7 создать "стену оппозиции" Китаю из-за его государственной промышленной политики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам Йеллен, без изменений в китайской политике, включающих переход от увеличения производства к стимулированию внутреннего спроса, страны с рыночной экономикой столкнутся с потоком дешевого экспорта из Китая, который будет угрожать жизнеспособности их производителей.

"Нам нужно держаться вместе и послать Китаю единый сигнал. Чтобы они поняли, что так думает не одна страна, и что они столкнутся со стеной оппозиции к стратегии, которую реализуют", – сказала она.

Реклама:

Чиновница отметила, что многие страны за пределами G7, в частности Мексику, Индию и Южную Африку, которые являются развитыми промышленными демократиями, обеспокоены чрезмерными инвестициями Китая в электромобили, солнечную энергетику, полупроводники, сталь и другие стратегические отрасли.

Впрочем, она подчеркнула, что не требует от других стран зеркального отражения пошлин, которые наложили США, или тесной координации их торговой политики.

Министр финансов Соединенных Штатов отметила, что представители G7 обсудят свои ответы и беспокойство, которые они представят Пекину.

Призыв Йеллен к единству G7 в отношении Китая прозвучал сразу после того, как администрация Байдена объявила о новых высоких пошлинах на китайские электромобили, аккумуляторы, солнечные панели и другие товары, пытаясь защитить американские инвестиции в развитие этих отраслей у себя дома. Некоторые из этих повышенных пошлин начнут действовать с 1 августа.

Напомним, что в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время визита госсекретарь отметил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно решать свои разногласия.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.