В Ирландии вскоре закроют десятки пунктов размещения украинских беженцев

В Ирландии вскоре закроется значительное количество центров, предоставляющих жилье беглецам от войны в Украине.

Об этом сообщил департамент интеграции ирландского правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Это произойдет в связи с внедрением новой политики, которая предусматривает предоставление жилья людям, нуждающимся во временной защите, только на 90 дней.

В департаменте отметили, что люди ежедневно оставляют предоставленное им государством жилье, чтобы найти собственное. В результате сейчас ведомство пытается "консолидировать и рационализировать портфель жилья для лиц, нуждающихся во временной защите".

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"90-дневная политика означает, что лицам, прибывшим с 14 марта, не будет предоставлено жилье на более длительный срок, и люди также ежедневно покидают наши центры, чтобы найти свое собственное жилье", – сказал представитель департамента.

По словам главы правительства Ирландии Саймона Гарриса, почти 70 контрактов на размещение украинских беженцев остановят действие вскоре, и многие отели и общественные объекты, которые использовали как жилье для беженцев, снова будут доступны для местного использования.

В последние месяцы правительство Ирландии ввело более жесткие правила социальной помощи для украинцев.

В частности, еще в декабре правительство согласовало планы, по которым украинцам, бежавшим от войны, предоставят жилье на 90 дней и помощь в размере 38,80 евро в неделю на взрослого и 29,80 евро на ребенка. Ранее украинцы получали 220 евро в неделю помощи для тех, кто ищет работу.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.