Зеленский прибыл в Португалию
Новости — Вторник, 28 мая 2024, 17:27 —
Президент Владимир Зеленский вечером 28 мая прибыл в Португалию, где встретится с руководством этой страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил португальский вещатель RTP.
Самолет с Зеленским прибыл примерно в 14:45 по местному времени на военный аэродром Фиго Мадуро в Лиссабоне. Его встретили политическое и военное руководство Португалии.
Накануне в Лиссабоне анонсировали, что украинский президент проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.
Как передает RTP, также ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Лиссабоном.
Визит президента Украины и Португалии должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но его пришлось отложить из-за наступления России на Харьковщине.
В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности.
А во вторник – прибыл в Бельгию, где также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.