ЕС и Норвегия договорились о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая подписал с министрами иностранных дел и обороны Норвегии Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Европейская служба внешних дел.

Обновленное соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны "отражает прочные двусторонние отношения между ЕС и Норвегией, его наиболее тесно связанным партнером", отмечается в сообщении.

Договоренность касается действующих сфер сотрудничества сторон, в частности поддержки Украины, участия Норвегии в миссиях и операциях ЕС, ее привлечения к оборонным инициативам ЕС, а также усиливает практическое сотрудничество в сферах морской безопасности, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

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Новое соглашение вводит новый формат консультаций Норвегии и Евросоюза по вопросам мирного посредничества, а также новые совместные меры для защиты подводной критической инфраструктуры.

Соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны, которые ЕС заключает с третьими странами, не являются юридически обязательными договоренностями, но задают политические рамки сотрудничества в этих сферах.

Норвегия не является членом ЕС, но активно сотрудничала с ним для помощи Украине, в частности финансирования миссии EUMAM по подготовке украинских военнослужащих.

Между тем в Норвегии намерены достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.